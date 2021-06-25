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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

В Киеве спасли пассажира, который упал на рельсы метро. Он в тяжелом состоянии

метро київ

В Киеве вытащили из-под вагона и госпитализировали человека, упавшего в метрополитене на рельсы. Инцидент произошел на станции метро Майдан Независимости.

Как информируют правоохранители, на месте работали следственно-оперативная группа, спасатели, а также врачи.

Приехав на место происшествия, полицейские вместе со спасателями помогли пассажиру и вытащили его из-под вагона метро.

на колії на станції метро майдані незалежності впала людина

По данным полицейских, у пострадавшего травмы различной степени тяжести.

Чрезвычайное происшествие зарегистрировали в управлении полиции столичного метрополитена.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины инцидента.

25 июня около 9.00 утра пресс-служба Киевского метрополитена сообщила о том, что в метро приостановлено движение поездов на синей ветке.

После инцидента организовали временно движение поездов на участках Теремки-Олимпийская и Контрактовая площадь-Героев Днепра.

По состоянию на 11.40 утра движение поездов станций метро Киева восстановлено.

Фото: Киевский метрополитен

Источник: Нацполиция

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