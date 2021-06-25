Последствия непогоды во Львове: потоп, поваленные деревья и разбитые авто

Сильная буря с ливнем накрыла Львов после обеда. Оперативный штаб горсовета по ликвидации последствий непогоды насчитал по меньшей мере 55 поваленных деревьев, некоторые из них вырваны с корнем.
Они падали на дороги и автомобили. Ураган также повалил пять электроопор, пострадали от стихии и сети электротранспорта – трамваи остановились.
Центральные улицы города превратились в реки. Соцсети заполнены фото и видео последствий непогоды.
Жители Львова могут звонить на горячую линию города 1580 в случае возникновения сложных ситуаций.
Хотя завтра выходной, для коммунальщиков он будет рабочим — они будут устранять последствия непогоды.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие трое суток в большинстве областей грозовые дожди, град и шквалы 15-20 м/с.
В субботу, 26 июня, на Западе сильные ливни, однако уже в понедельник — преимущественно без осадков.
Также в западных областях, как и на большей части территории страны, снижение температуры до +23 +28.
Источник: Христина Простак
Фото: Зручне місто, Nazarii Parkhomyk