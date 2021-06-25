Последствия непогоды во Львове: потоп, поваленные деревья и разбитые авто

Сильная буря с ливнем накрыла Львов после обеда. Оперативный штаб горсовета по ликвидации последствий непогоды насчитал по меньшей мере 55 поваленных деревьев, некоторые из них вырваны с корнем.

Они падали на дороги и автомобили. Ураган также повалил пять электроопор, пострадали от стихии и сети электротранспорта – трамваи остановились.

Центральные улицы города превратились в реки. Соцсети заполнены фото и видео последствий непогоды.

Во Львове ураган вырывал деревья с корнями, валил столбы и крушил авто / 5 фотографий

Жители Львова могут звонить на горячую линию города 1580 в случае возникновения сложных ситуаций.

Хотя завтра выходной, для коммунальщиков он будет рабочим — они будут устранять последствия непогоды.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие трое суток в большинстве областей грозовые дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

В субботу, 26 июня, на Западе сильные ливни, однако уже в понедельник — преимущественно без осадков.

Также в западных областях, как и на большей части территории страны, снижение температуры до +23 +28.

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Источник: Христина Простак

Фото: Зручне місто, Nazarii Parkhomyk