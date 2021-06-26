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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Возле киевского Пешеходного моста спасатели обнаружили труп мужчины

ДСНС потопельник в Києві

В Киеве спасатели достали из Днепра тело утонувшего мужчины.

Сообщение поступило в столичное управление ГСЧС около 9 утра 26 июня, добавили в пресс-службе.

Труп был обнаружен неподалеку от Пешеходного моста, куда незамедлительно было направлено водолазное подразделение аварийно-спасательного отряда спецназначения на катере UMS-600.

Тело находилось примерно в 100 м от берега и с помощью спецснаряжения было доставлено на берег.

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После этого утопленника передали следственно-оперативной группе полиции, которая должна будет выяснить причины и обстоятельства гибели мужчины.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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