Ребенок в реанимации: на Львовщине змея укусила 15-летнюю девочку

В селе Верхнячка Стрыйского района змея укусила 15-летнюю девочку в правую стопу.

Ребенок госпитализирован в Сколовскую районную больницу и сейчас находится в реанимации, сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС по Львовской области.

Инцидент произошел накануне – в пятницу, 25 июня, около 15.30. Сейчас спасатели устанавливают все обстоятельства случившегося.

В ГСЧС напомнили, что уберечься от укуса змеи можно если соблюдать простые правила. В частности, нужно быть внимательным в местах, где можно встретить пресмыкающихся. При походах в лес рекомендуется надевать высокую, плотную обувь, которую змея не сможет прокусить.

Если встречи со змеей избежать не удалось – не стоит поддаваться панике, приближаться к ней и делать резкие движения.

Спасатели рекомендуют спокойно отойти от пресмыкающегося, поскольку у них плохое зрение и слух, однако они своим телом улавливают любые колебания земли на расстоянии 10-15 метров.