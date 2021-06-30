Героин под видом риса: во Львове будут судить турков за контрабанду наркотиков

В Украину из Пакистана ввезли под видом риса более тонны героина, стоимость которого оценили в 2,3 миллиарда гривен.

Особо крупную партию наркотиков контрабандисты планировали дальше переправить в страны Евросоюза.

Правоохранители обнаружили героин, когда обыскивали склады во Львове.

— Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось сотрудниками Управления СБУ во Львовской области, Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ и главного отдела БКОП СБУ во Львовской области, – сообщает Офис Генпрокурора Украины.

По факту контрабанды наркотиков в особо крупных размерах обвинены четверо граждан Турции по ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 УК Украины.