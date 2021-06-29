Полиция завершила досудебное расследование дела об убийстве киевского музыканта.

Организатор и исполнители преступления предстанут перед судом.

В частности было установлено, что двое сообщников убили 65-летнего жителя Киева, чтобы завладеть двумя квартирами и деньгами жертвы.

Они попали к нему в дом под предлогом обучения на музыкальном инструменте, задушили его, а для скрытия преступления тело мужчины вывезли в гаражный кооператив, где собирались его залить бетоном.

В конце прошлого года двое мужчин были задержаны по подозрению в умышленном убийстве. Позже арестовали еще одного соучастника. По версии следствия, он помогал убийцам скрыть тело и похитил из дома жертвы дорогие инструменты.

Правоохранителям удалось собрать все необходимые доказательства причастности указанных личностей к убийству. Обвинительное заключение передано в суд.

Подозреваемым инкриминируют уголовные преступления по нескольким статьям УК Украины:

умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц (ч. 2, 3, 5 ст. 27 п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115);

кража (ч. 3, 5 ст. 185);

мошенничество (ч. 4 ст. 190);

похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими (ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 357).

Фигурантам дела грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Источник : МВД

