Хотел попробовать девочку: под Хмельницким арестовали 37-летнего педофила

В селе Яхновцы, что под Хмельницким, 37-летний мужчина напал и пытался изнасиловать 14-летнюю девочку.

Вместе с родителями она жила сразу по соседству: однажды утром, воспользовавшись, что девочка осталась одна, злоумышленник пробрался к ней домой.

Для сокрытия своего лица Виктор натянул женские чулки, а чтобы жертва не смогла вырваться — связал ее руки ремнем и пригрозил ножом.

Девочке чудом удалось остаться невредимой: она согласилась выполнить все, что захочет сосед, но сначала попросилась в туалет.

Именно это позволило ей сбежать из дома и позвонить матери. Полицейские быстро приехали на вызов и задержали педофила: он не стал отрицать своих намерений в отношении несовершеннолетней соседки.

— Я пришел, открыл дом, разбудил ее. Знаю, что несовершеннолетняя, хотел попробовать, какая она, — заявил задержанный в участке.

Нож, ремень и женское белье

Следствие установило, что Виктор тщательно готовился к преступлению. Однако кроме изъятых ножа и ремня, найденных на месте преступления, было еще одно обстоятельство.

Как рассказала мать подозреваемого, уже несколько лет он активно интересовался женским бельем. Мужчина прятал ее под матрасом, а когда никого не было дома — даже мерил ее.

— Я однажды сквозь щелочку в том доме видела. Натянул лифчик, плавки и уж, извините, удовлетворяет себя, — призналась женщина.

Соседи также подтвердили, что это не первый случай, когда на Виктора падает подозрение в растлении малолетних девочек.

Следующие два месяца мужчина проведет в камере СИЗО. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.