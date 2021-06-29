На Луганщине пострадала полицейская, которая пыталась остановить драку

В городе Кременная Луганской области завязалась драка между двумя несовершеннолетними парнями и двумя гражданами в состоянии алкогольного опьянения, которую пытались прекратить полицейская и двое взрослых мужчин.

В полицию поступило сообщение от 15-летнего подростка о том, что его несовершеннолетнего друга бьют незнакомцы.

В то же время полицейская местного отдела сообщила, что она вне службы увидела драку возле магазина и пытается ее остановить, но один из нападавших нанес ей телесные повреждения.

Прибывшие на место происшествия правоохранители также пытались прекратить драку, однако 48-летний мужчина начал сопротивляться и ударил полицейского.

Гражданина заковали в наручники. На мужчину составили административный протокол по статье 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Правоохранители также задержали 21-летнего мужчину, который нанес телесные повреждения полицейской и четырем гражданам.

Прокуратура начала уголовные производства по статье 296 (Хулиганство) и статье 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

Санкция первой статьи предусматривает наибольшее наказание в виде лишения свободы на семь лет, а второй — заключение на 14 лет.