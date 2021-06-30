В Черкасской области в селе Сагуновке полицейские приехали на пруд на драку. Однако там они застали пьяных супругов и их детей. В частности, мать уснула на берегу, а отец даже не мог вспомнить год рождения дочери.

Приехав на место происшествия, правоохранители увидели, как многодетная мать, будучи пьяной на отдыхе, уснула на берегу пруда. В то же время четверо ее детей самостоятельно купались в воде, без присмотра.

Однако сон женщины внезапно нарушили полицейские. Но она не слишком понимала, где сама находится.

Также, когда приехали правоохранители, откуда-то сразу появился и отец несовершеннолетних.

Мужчина тоже был пьян и не смог даже вспомнить, какого года его собственный ребенок.

Как выяснили правоохранители, эта семья уже стоит на учете в службе по делам детей.

Матери уже давали время на исправление. Поэтому оставлять супругам детей правоохранители не стали, и забрали их в реабилитационный центр.

Между тем на мужчину и жену составили админпротоклы. Теперь их ждет лишение родительских прав.