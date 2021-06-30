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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

В Киеве мужчина упал с экскурсионного теплохода: момент спасения попал на видео

В Киеве мужчина упал с экскурсионного теплохода: момент спасения попал на видео

Полицейские спасли жизнь мужчины, который случайно упал в Днепр с экскурсионного теплохода.

Инцидент произошел 29 июня вблизи моста Патона. На помощь мужчине оперативно пришли сотрудники речной полиции.

Момент спасения пассажира теплохода попал на видео.

По словам мужчины, из судна он выпал случайно: в то же время он не отрицал, что находится в состоянии алкогольного опьянения.

С помощью спасательного круга пассажира вытащили из Днепра. От медицинской помощи он отказался.

Правоохранители отметили, что с начала 2021 года в Киеве на воде погибло 42 человека, 26 человек спасли полицейские.

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