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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Огромный град и сильная гроза: в Киеве бушует непогода

негода у києві

29 июня в Киеве бушует непогода из-за чего, в городе и области объявлено штормовое предупреждение.

В результате сильного ветра и грозы в столице перед Жулянским мостом упал рекламный борд. К счастью, пострадавших нет.

Непогода в Киеве: огромный град и сильная гроза

Также местные жители зафиксировали падение града, сделав несколько фото и видео. Град падал в течение 7-10 минут.

В частности, град наблюдался в районе Жулян, а также на Выдубичах, Печерске и Демиевке.

Из-за ливня и сильного ветра водители жалуются на сильное ухудшение видимости.

Фото: Киев Сейчас

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