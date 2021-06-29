Непогода в Киеве: огромный град и сильная гроза

29 июня в Киеве бушует непогода из-за чего, в городе и области объявлено штормовое предупреждение.

В результате сильного ветра и грозы в столице перед Жулянским мостом упал рекламный борд. К счастью, пострадавших нет.

Также местные жители зафиксировали падение града, сделав несколько фото и видео. Град падал в течение 7-10 минут.

В частности, град наблюдался в районе Жулян, а также на Выдубичах, Печерске и Демиевке.

Из-за ливня и сильного ветра водители жалуются на сильное ухудшение видимости.

Фото: Киев Сейчас