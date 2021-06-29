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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Пропавшего 19-летнего военного из Ровенской области нашли мертвым в Ужгороде

військові

В Ужгороде нашли мертвым 19-летнего военнослужащего из Ровенской области. Парень ушел из воинской части отдохнуть на природе и бесследно исчез.

Правоохранители разыскивали военнослужащего пять суток. Его тело без признаков жизни водолазы достали из карьера.

Для установления точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Пропавшего 19-летнего военного из Ровенской области нашли мертвым в Ужгороде
Пропавшего 19-летнего военного из Ровенской области нашли мертвым в Ужгороде
Пропавшего 19-летнего военного из Ровенской области нашли мертвым в Ужгороде
Пропавшего 19-летнего военного из Ровенской области нашли мертвым в Ужгороде
Пропавшего 19-летнего военного из Ровенской области нашли мертвым в Ужгороде
Пропавшего 19-летнего военного из Ровенской области нашли мертвым в Ужгороде
Пропавшего 19-летнего военного из Ровенской области нашли мертвым в Ужгороде
Пропавшего 19-летнего военного из Ровенской области нашли мертвым в Ужгороде
Пропавшего 19-летнего военного из Ровенской области нашли мертвым в Ужгороде / 4 фотографии

— Полиция Закарпатья соболезнует родным погибшего мужчины и будет работать над тем, чтобы установить все обстоятельства этого трагического случая, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на отдых парень ушел еще 10 июня, однако о его исчезновении заявили лишь 23 июня.

Более того, это были не представители воинской части, а родители парня.

Уголовное производство открыто по ст. 115 (Убийство) УК Украины. Следствие по делу продолжается.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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