Драка в Харьковском горсовете: охрана не пропустила помощников депутатов

30 июня в Харькове произошла драка перед началом сессии городского совета.

По данным местных СМИ, правоохранители отказались впустить в сессионный зал нескольких помощников депутатов.

Это спровоцировало конфликт на входе в горсовет, который перерос в потасовку и драку.

Ситуацию уладили секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов и первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак.

Они подошли к двери и обратились к охранникам с требованием пропустить всех помощников, а также журналистов, стоявших у входа.

Таким образом, начало сессии задержалось примерно на 10 минут.