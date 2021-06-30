ДТП в селе Абазовка — подробности ДТП происшествия 30 июня в Полтавской области

В Полтавской области умерла 4-летняя девочка, которую сегодня на пешеходном переходе сбил легковой автомобиль.

Авария случилась в селе Абазовка на 324 км трассы Киев — Харьков. Водитель автомобиля Citroen наехал на девочку 2017 года рождения и женщину 1961 года рождения, которые переходили дорогу на тротуаре.

В результате ДТП 30 июня ребенок получил тяжелые травмы. Девочку доставили в детскую больницу, в которой она умерла около 12.00. Женщина также травмировалась, ее доставили в городскую больницу Полтавы.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего) УК Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает заключение до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.

Местного жителя Полтавской области 1956 года задержали. Сейчас ему планируют объявить подозрение и избрать меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.