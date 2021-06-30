В Ровенской области на трассе Киев-Чоп возле села Сытное днем ​​30 июня произошло смертельное ДТП с участием легковушки Тoyota Corolla и грузовика DAF.

По данным полиции, 23-летний водитель авто не справился с управлением на закругленном участке дороги и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой.

В салоне Тoyota было пятеро иностранных студентов, обучавшихся в вузах Украины.

В результате ДТП 25-летний пассажир погиб на месте, а его ровесник умер в реанимационном отделении местной больницы.

Водителя и еще двух пассажиров госпитализировали с различными травмами. Водитель грузовика не пострадал.

Экспертиза не выявила алкоголя в крови водителей.

На трассе Киев-Чоп авто со студентами-иностранцами влетело в фуру — двое погибли / 2 фотографии

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек — это часть 3 статьи 286 УКУ. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Все обстоятельства ДТП установят следователи.