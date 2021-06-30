В Ровенской области на трассе Киев-Чоп возле села Сытное днем 30 июня произошло смертельное ДТП с участием легковушки Тoyota Corolla и грузовика DAF.
По данным полиции, 23-летний водитель авто не справился с управлением на закругленном участке дороги и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой.
В салоне Тoyota было пятеро иностранных студентов, обучавшихся в вузах Украины.
В результате ДТП 25-летний пассажир погиб на месте, а его ровесник умер в реанимационном отделении местной больницы.
Водителя и еще двух пассажиров госпитализировали с различными травмами. Водитель грузовика не пострадал.
Экспертиза не выявила алкоголя в крови водителей.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек — это часть 3 статьи 286 УКУ. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Все обстоятельства ДТП установят следователи.