В Запорожье прошел ливень: какие последствия непогоды (ФОТО)

В Запорожье и области во вторник, 29 июня, бурлила непогода. Так, по территории прошли грозы град, а также шквальный ветер.

Вследствие неблагоприятных погодных условий выпало большое количество осадков.

За день до спасателей поступило девять вызовов о помощи из-за последствий непогоды.

Поваленные деревья и затопленные дома: в Запорожье прошел сильный ливень с градом / 6 фотографий

Так, в Запорожье сотрудники ГСЧСна улице Школьной распилили и убрали два дерева с проезжих частей, которые упали на автомобили. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным ГСЧС из-за большого количества осадков затопило подвальные помещения на улицах Иванова, Моторобудивельников, Набережной и на проспекте Соборном, а также на территориях двух частных домовладений и придомовой территории в городе Пологи.

Вскоре спасатели с помощью мотопомп и гидроэлеваторов откачали около 160 куб. м воды.

Всего в ликвидации последствий непогоды привлекалось 11 единиц техники и 44 спасатели.