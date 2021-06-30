Приехал по вызову к маме: в Киеве мужчина подрезал медика скорой

В Днепровском районе Киева 47-летний мужчина с ножом совершил нападение на врача скорой медицинской помощи.
Инцидент произошел в одном из домов на улице Генерала Жмаченко.
Накануне злоумышленник серьезно поссорился со своей матерью, и женщина вызвала скорую помощь из-за плохого самочувствия.
Когда медики зашли в квартиру, мужчина схватил кухонный нож и ударил одного из них в живот. Раненого медработника срочно госпитализировали.
Приехавшие на вызов правоохранители констатировали, что 47-летний нападавший был в состоянии алкогольного опьянения.
Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.
Мужчину поместили под стражу без права внесения залога. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.