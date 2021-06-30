Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Приехал по вызову к маме: в Киеве мужчина подрезал медика скорой

Приехал по вызову к маме: в Киеве мужчина подрезал медика скорой

В Днепровском районе Киева 47-летний мужчина с ножом совершил нападение на врача скорой медицинской помощи.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Генерала Жмаченко.

Накануне злоумышленник серьезно поссорился со своей матерью, и женщина вызвала скорую помощь из-за плохого самочувствия.

Когда медики зашли в квартиру, мужчина схватил кухонный нож и ударил одного из них в живот. Раненого медработника срочно госпитализировали.

Приехавшие на вызов правоохранители констатировали, что 47-летний нападавший был в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Мужчину поместили под стражу без права внесения залога. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка