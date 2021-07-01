ДТП в Киеве: маршрутка с пассажирами влетела в столб

30 июня в Киеве маршрутка с пассажирами врезалась в столб. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали несколько человек.

В Киеве маршрутка с пассажирами врезалась в столб: есть пострадавшие / 5 фотографий

Инцидент произошел на улице Курнатовского с участием маршрутного автобуса №476. Так, водитель общественного транспорта на скорости влетел в столб.

В результате аварии несколько человек пострадали, их госпитализировали. Остальные пассажиры автобуса получили помощь медиков на месте происшествия.

Водитель, совершивший ДТП, не пострадал. По его словам, у автобуса якобы отказали тормоза.

Правоохранители выясняют причины столкновения.

Источник: Киев Оперативный, ДТП Киев

Фото: ДТП Киев