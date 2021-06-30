В Мукачево загорелся придорожный отель

В городе Мукачево Закарпатской области произошел пожар на территории отеля на улице Графа фон Шенборна.

Сообщение о возгорании огня зафиксировали в 15.40. Пожарные, прибывшие на место происшествия, выяснили, что загорелись подсобно-складские помещения.

Для ликвидации огня привлекли 26 пожарных. Также использовали шесть единиц техники трех пожарно-спасательных частей.

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций сообщили, что в 17.10 огонь локализировали.

Обновлено в 18.29. В настоящее время спасатели ликвидировали пожар в придорожной гостинице.

В то же время в ДСНС отметили, что пока информации о пострадавших или погибших нет.