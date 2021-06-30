Вызвал скорую в лесопосадку: в Одесской области ревнивый сосед подстрелил 31-летнего мужчину

В Одесской области задержали 55-летнего мужчину, который из охотничьего ружья подстрелил своего соперника из-за ревности.

Инцидент произошел в одном из сел под Куяльником, что в Подольском районе области.

Медиков вызвал тяжело раненный 30-летний мужчина. Вместе с полицией медики нашли пострадавшего в лесопосадке, где он скрывался от злоумышленника.

Мужчину госпитализировали с проникающим ранением грудной клетки, пневмотораксом и травматическим шоком.

Полиция оперативно задержала ревнивого злоумышленника: какие-либо подробности мотива преступления он объяснять отказался.

В ближайшее время будет установлено, откуда у мужчины огнестрельное оружие. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.