В Польше погибла 36-летняя украинская заробитчанка. Тело женщины нашли спасатели и правоохранители в реке Равка, что недалеко от села Кужешин.

Гражданка Украины прекратила выходить на связь в субботу, 26 июня. Известно, что она пошла к реке и не вернулась домой. Об исчезновении женщины сообщил ее работодатель и владелец дома, где она проживала.

На следующий день после сообщения правоохранители отправились на поиски украинки, к операции даже привлекли вертолет. После того, как тело вытащили на берег, полиция и прокурор подтвердили, что погибшей является пропавшая заробитчанка.

Сейчас полиция проводит расследование для выяснения причин и обстоятельств смерти женщины.

В мае в Польше умер украинец, который также приехал на заработки. Тело 41-летнего мужчины нашли в лесу возле села Езерна, он проживал в 500 метрах от того места.

Правоохранители исключали вероятность убийства. Известно, что через несколько дней украинец должен был начать работу на одном из польских заводов.

Источник: Dziennik.pl