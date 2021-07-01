В Киеве обокрали представительницу американского посольства

Киевская прокуратура объявила подозрение 19-летней девушке из Закарпатья, которая обокрала помощника атташе Соединенных Штатов.

26 июня помощница атташе США обнаружила, что из ее сумки пропали личные вещи и сразу сообщила об этом в правоохранительные органы.

Полицейские оперативно отреагировали на сообщение и сразу задержали подозреваемую, которой оказалась 19-летняя уроженка Закарпатской области.

У воровки нашли часть личных вещей представительницы посольства, пропавших накануне, в частности дипломатическую карточку помощника атташе США, водительское удостоверение и банковские карточки.

На данный момент нарушительнице объявили подозрение по ч. 1 ст. 185 Уголовного Кодекса и решают вопрос об избрании меры пресечения.

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