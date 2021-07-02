В Киеве пьяный кардиолог ударил ножом врача Скорой помощи

В Киеве мужчина нанес несколько ножевых ранений врачу наркологической бригады Скорой помощи.

Медиков вызвала мать нападавшего, которым оказался кардиолог Владимир Воликов.

Пострадавшего удалось спасти усилиями коллег. У него рассечены ребра, реберная дуга и печень, а также была большая кровопотеря.

— Приехали на вызов о пьяном дебоше и конфликте в семье между матерью и сыном. Двери нам открыла мать, рядом с которой лаяла собака, а нападавший стоял в нескольких метрах позади нее. Я попросил убрать собаку, когда мужчина напал на меня, — рассказал потерпевший Андрей Поголод.

По словам медика, вначале он подумал, что получил сильный удар кулаком, однако затем увидел красное пятно и нож в руках злоумышленника.

Воликов пытался скрыться с места преступления, однако был задержан ближайшим нарядом полиции. Сейчас он находится в СИЗО, где ожидает решения суда об избрании ему меры пресечения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы, а также запрет на докторскую деятельность.

Зачем он напал на коллегу, кардиолог объяснить не может, поскольку, по его словам, ничего из случившегося не помнит.

При этом соседи неоднозначно характеризуют задержанного. С одной стороны – о нем отзываются как об отзывчивом человеке и хорошем враче, а с другой – обвиняют в дебошах из-за постоянного злоупотребления алкогольными напитками.