В Смеле Черкасской области около трех часов ночи автомобиль Hyundai въехал в столб и перевернулся.

От удара во время аварии погиб 18-летний водитель. Двое 19-летних участников ДТП получили травмы.

Въехал в столб и перевернулся: в Черкасской области погиб водитель иномарки / 3 фотографии

На место происшествия по улице Независимости выехало две бригады скорой, потому что очевидцы сообщили о нескольких пострадавших.

Спасти водителя не удалось. Еще один 19-летний парень получил ушиб грудной клетки и поверхностную травму носа. Медики оказали ему помощь на месте.

Через два часа 19-летней участнице ДТП вызвали скорую, потому что она почувствовала боль в ноге. С переломом голени девушку доставили в Смелянскую городскую больницу.

Источник: Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Фото: Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф