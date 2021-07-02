Во Львовской области, в селе Рясное, 11-летний мальчик за рулем BMW не справился с управлением, съехал в кювет и разбился.

Авария произошла около полуночи 1 июля. Мальчик вез пьяных отца и 23-летнего односельчанина — владельца авто. Взрослые живы и госпитализированы с телесными повреждениями.

Полицейские установили, что ребенку позволили управлять автомобилем 35-летний отец и его приятель — жители села Рясное.

Автомобиль принадлежал его 23-летнему товарищу отца.

— Оба мужчины — и отец ребенка, и владелец авто — навеселе тоже были в салоне, — рассказала пресс-секретарь полиции Львовщины Светлана Добровольская.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Источник: Полиция Львовской области

Фото: Полиция Львовской области