В Киеве наказали учительницу одной из местных школ из-за избиения ученика с расстройством аутистического спектра.
Также из-за инцидента объявили выговор заместителю директора школы по учебно-воспитательной работы.
Как сообщили в Офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, учителя начальных классов 58-й школы уволили с занимаемой должности за совершение аморального уступка, не совместимого с продолжением работы.
Ее наказали в соответствии с пунктом 3 ст. 41 Кодекса законов о труде.
Также будут требовать объявить выговор и директору школы из-за этого случая.
18 июня в инклюзивном классе школы №58 учительница избила мальчика с аутизмом, ибо он ее якобы не слушался.
Свидетелями этого стали другие ученики школы. Кроме этого, ассистентка учительницы выложила скандальное видео инцидента в соцсетях.
В то же время омбудсмен Людмила Денисова обратилась к председателю Шевченковской госадминистрации, чтобы правоохранители отреагировали на это событие.