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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Избила ребенка с аутизмом: в Киеве наказали учительницу за ужасный инцидент

дитина, вікно

В Киеве наказали учительницу одной из местных школ из-за избиения ученика с расстройством аутистического спектра.

Также из-за инцидента объявили выговор заместителю директора школы по учебно-воспитательной работы.

Как сообщили в Офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, учителя начальных классов 58-й школы уволили с занимаемой должности за совершение аморального уступка, не совместимого с продолжением работы.

Ее наказали в соответствии с пунктом 3 ст. 41 Кодекса законов о труде.

Также будут требовать объявить выговор и директору школы из-за этого случая.

18 июня в инклюзивном классе школы №58 учительница избила мальчика с аутизмом, ибо он ее якобы не слушался.

Свидетелями этого стали другие ученики школы. Кроме этого, ассистентка учительницы выложила скандальное видео инцидента в соцсетях.

В то же время омбудсмен Людмила Денисова обратилась к председателю Шевченковской госадминистрации, чтобы правоохранители отреагировали на это событие.

Источник: Офис омбудсмена Украины

Фото: Depositphotos

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