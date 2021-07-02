Власти Филиппин накануне начали эвакуацию нескольких тысяч человек после повышения уровня готовности к извержению вулкана Тааля. Он накануне выбросил шлейф газа и пара высотой 1 км.

Вулкан Тааль расположен примерно в 70 км к югу от Манилы. Риск извержения пока был повышен со второго до третьего уровня по пятиуровневой шкале.

Власти предупредили, что тип извержения потенциально может быть более опасным, чем предыдущий, что произошло в прошлом году.

Вода в кратере Тааля кипела до и после извержения.

На видео, которое разместили на странице сейсмологического агентства в Facebook можно наблюдать, как магма вступила в контакт с водой кратера, затем превратилась в газ и пар — явление, известное как фреатическое извержение.

Города Агонсилло и Лорел, расположившиеся на озере, вблизи вулкана Тааль, находятся в опасности из-за угрозы извержения и вулканического цунами. Национальное бюро катастроф предупредило о возможных землетрясениях, связанных с извержением вулкана.

По словам губернатора провинции Батангас Ермиландо Манданаса, эвакуация Агонсилло началась ближе к вечеру. Более 3 500 семей, а это почти 14 500 человек, будут перемещены в безопасные районы.

Тааль — один из самых активных вулканов в мире — всего 311 м высотой. В результате его извержения в 1911 году погибло более 1 300 человек.

Извержение вулкана в Конго

Извержение одного из активнейших вулканов Земли Ньирагонго началось 22 мая.

Сейчас в городе Гома полностью отключены электроснабжение и телефонная сеть.

Последнее извержение вулкана Ньирагонго фиксировалось в 2002 году. Тогда погибли около 250 человек и еще 120 тыс. человек остались без крова.

Фото: CNN