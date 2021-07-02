В Одесской области спасатели достали тела 49-летнего мужчины и его 9-летнего сына из заброшенного колодца возле села Казацкое Белгород-Днестровского района.

То, что люди упали в колодец, наполненный мусором, работникам ГСЧС сообщили 1 июля в 20.21.

Мальчик исчез еще 30 июня. Ребенок должен был пригнать скот, но домой так и не вернулся. Отец пытался разыскать сына и наконец нашел тело мальчика в заброшенном колодце.

По предварительной информации, мужчина задохнулся опасными газами, пытаясь самостоятельно достать ребенка из почти 10-метровой ямы.

Вероятной причиной смерти мальчика также стали ядовитые испарения.

Люди, пытавшиеся достать отца с сыном из колодца, не могли преодолеть и полуметра, потому что им разъедало глаза и они начинали задыхаться.

Спасатели спускались в яму в дыхательном аппарате Drager.

В апреле в Одесской области причиной смерти четырех людей стал открытый заброшенный колодец на территории Плахтиевской ОТГ.

Источник: bessarabiainform

Фото: bessarabiainform