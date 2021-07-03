В течение двух месяцев жители села Бреусовка на Полтавщине отпрашиваются с работы, откладывают дела по хозяйству, берут плакаты в руки и едут в суд или прокуратуру. Они успокоятся только тогда, когда услышат приговор причастным к смерти их юной односельчанки.

Бездыханное тело 16-летней Марии нашли утром на обочине выезда из села. Девушка исчезла после того, как вечером пошла гулять к своей подруге Наталье.

Компания гуляла во дворе, куда всех пригласила Наталья. Девушка недавно стала сиротой и накануне Пасхи решила убрать в родительском дворе, где никто не жил.

Вместе с Натальей в Бреусовку приехали ее парень, его младший брат и еще один друг. Погибшая Мария училась с девушкой в ​​одном колледже, поэтому и откликнулась на приглашение. Компанию, где был только один совершеннолетний, никто не контролировал и не ограничивал.

Они без проблем купили “на точке” больше литра водки. Именно отравление алкоголем медицинский эксперт и назвал впоследствии причиной смерти девушки. Однако жители села в это не верят, поскольку у нее была побитая спина и сломанные пальцы.

Жители села были настолько потрясены выводом правоохранителей, что даже остановили похороны. Люди пошли на отчаянный шаг: раздели труп и сфотографировали все синяки и царапины. Они убеждены, что девушку жестоко убили.

Пролить свет на таинственную гибель могли бы друзья, которые были с Марией в тот вечер. Они утверждают, что от выпитого девушке стало плохо, ее оставили в автомобиле с открытыми окнами. А утром нашли уже мертвой. Правда, их собственные действия для такой ситуации адекватными не назовешь.

Казалось, друзья должны были очень испугаться после того, как увидели мертвую Марию в салоне. Однако никто из них даже не позвонил в полицию. Вскоре все сели в тот же автомобиль и поехали из села в свои дома. От маршрута отклонились только раз, когда сошли на дорогу, чтобы выбросить труп.

После скандала, который подняли односельчане погибшего, за дело взялась прокуратура. И теперь один из той компании, 15-тилетний юноша, стал подозреваемым в изнасиловании, детали которого правоохранители стесняются озвучивать.

Руководитель Полтавской областной прокуратуры Антон Столетний рассказал, что он совершил действия сексуального характера, связанные с вагинальным и анальным проникновением в тело другого лица с использованием гениталий без добровольного согласия совершенной в отношении несовершеннолетнего лица. Однако с учетом квалификации и морального аспекта он не смог озвучить детали.

В полиции и прокуратуре считают, что действовал парень не один, а его надоумил 20-летний Станислав. Старшему парню тоже светит уголовная ответственность, потому что он ничего не сделал для спасения Марии.

За сознательное оставление жертвы в опасности хотят наказать ее 18-летнюю подругу. Стас и Влад сейчас уже находятся в следственном изоляторе, а Наталье назначили домашний арест. Сухим из воды имеет шанс выйти только младший брат Станислава, но не из-за исключительной порядочности, а из-за слишком юного возраста.

Односельчане Марии довольны по крайней мере тем, что неискренние юноши превратились из свидетелей в подозреваемых. Но местные требуют наказания за насильственную смерть.

Правоохранители рассказывали им, что у девушки обнаружили почти четыре промилле алкоголя. Никто не верит, что она физически могла добровольно выпить столько водки, поскольку это почти две бутылки спиртного.

Бабушка погибшей хотела получить разрешение на эксгумацию тела, чтобы провести независимую экспертизу. Однако в прокуратуре считают, что в этом нет необходимости. После результатов уже 30-ти экспертиз, дело планируют передать в суд. Трем фигурантам грозит несколько лет тюрьмы.