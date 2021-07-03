Упал с качели и разбил голову: в Запорожской области трагически погиб 14-летний подросток

В поселке Приазовском Запорожской области после падения с качели на детской площадке погиб 14-летний подросток.

Он неудачно выпрыгнул, упал на бетон и разбил голову. Скорая, приехавшая на место, лишь констатировала смерть. В полиции уверены: подросток травмировался по собственной неосторожности, поскольку выполнял опасный прыжок.

По словам правоохранителей, на качели мальчик был один. Он ее раскачал и неудачно выпрыгнул, после чего получил телесные повреждения.

Сейчас продолжаются экспертизы: осматривают качели и опрашивают свидетелей. Старожилы помнят эту детскую площадку еще с советских времен. Но, как часто бывает, обратили на нее внимание только после трагедии.

По словам жителей поселка, на этих качелях выросло не одно поколение детей. Поскольку идти им в селе больше некуда, поэтому и выдумывают опасные развлечения.

Местные власти Запорожской области решили не ждать выводы комиссии и результаты расследования полиции, а сразу демонтировать качелю, на которой погиб мальчик.