Катастрофа частного самолета на Гаити — все пассажиры погибли

В результате катастрофы частного самолета на юге от столицы Гаити Порт-о-Пренс.
Самолет вылетел из аэропорта Порт-о-Пренс и должен был прибыть в Жакмель, что на южном побережье Гаити.
Полет должен был длиться один час. Но самолет разбился в дороге.
На борту находились шестеро человек. Все погибли.
— Эксперты при содействии полиции, работников гражданской защиты и местных органов власти прилагали все усилия, чтобы добраться до места катастрофы в труднодоступном месте, — сообщил координатор гражданской защиты внешнего департамента Гаити Гутенберг Дестин,
Причину аварии не сообщают.
На юго-западе Ирана разбился вертолет, направлявшийся в город Дезфул. Авиалайнер перевозил урны для голосования после президентских выборов в стране, прошедших 18 июня.