Катастрофа частного самолета на Гаити — все пассажиры погибли

В результате катастрофы частного самолета на юге от столицы Гаити Порт-о-Пренс.

Самолет вылетел из аэропорта Порт-о-Пренс и должен был прибыть в Жакмель, что на южном побережье Гаити.

Полет должен был длиться один час. Но самолет разбился в дороге.

На борту находились шестеро человек. Все погибли.

— Эксперты при содействии полиции, работников гражданской защиты и местных органов власти прилагали все усилия, чтобы добраться до места катастрофы в труднодоступном месте, — сообщил координатор гражданской защиты внешнего департамента Гаити Гутенберг Дестин,

Причину аварии не сообщают.

На юго-западе Ирана разбился вертолет, направлявшийся в город Дезфул. Авиалайнер перевозил урны для голосования после президентских выборов в стране, прошедших 18 июня.