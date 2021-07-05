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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Ружье нашли в кладовке: под Житомиром подросток выстрелил в 11-летнего товарища

зброя, дитина, гвинтівка, хлопчик, стрілянина

В Житомирской области 13-летний мальчик выстрелил из пневматического ружья в 11-летнего товарища во время развлечений. Подростки нашли оружие в кладовке, находясь в гостях.

Как выяснили полицейские, парни (один житель Житомира, а другой — Олиивской общины) являются родственниками. 4 июля они были в гостях в селе Бастова Рудня.

Были в гостях: под Житомиром подросток выстрелил в 11-летнего мальчика

В одном из домов они нашли пневматическое ружье и начали с ним играть. Тогда же старший мальчик попал в младшего.

После инцидента пострадавшего сразу доставили в Пулинскую больницу, где и прооперировали. Медики диагностировали у мальчика ранения грудной клетки.

По предварительным данным, оружие в помещении оставил отец одного из парней.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Они начали уголовное производство по ч. 1 ст. 128 УК Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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