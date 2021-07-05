Тело осталось на кладбище: в Киеве мужчину забили могильным крестом

В Киеве задержали 29-летнего мужчину, который признался в убийстве знакомого. Обнаженное тело мужчины нашли на кладбище, рядом с ним лежал окровавленный деревянный крест.

Правоохранители установили, что убитым мужчиной был местный бездомный, его возраст не уточняется.

В рамках первоочередных следственных действий они нашли подозреваемого в убийстве, который уже был ранее судим.

29-летний мужчина признал свою вину в содеянном: он добавил, что в тот вечер выпивал алкогольные напитки вместе с товарищем.

Когда выпивка закончилась, между мужчинами началась ссора, которая закончилась убийством.

Подозреваемый признался, что “убивал тем, что было под рукой”. Сейчас он уже получил сообщение о подозрении, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Источник: Департамент уголовного розыска