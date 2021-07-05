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Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

В Бугазе жестоко избили 80-летнюю мать замдиректора МВФ по Украине Рашкована

В Бугазе жестоко избили 80-летнюю мать замдиректора МВФ по Украине Рашкована

Неизвестный жестоко избил 80-летнюю мать заместителя исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде (МВФ) Владислава Рашкована. Она была в этот момент на даче. 

Об этом Рашкован сообщил в Facebook утром 5 июля.

По его словам, злоумышленник бил его мать лопатой и ногами по голове, а затем обокрал ее.

— Вчера днем ​​неизвестный сильно избил на даче на Бугазе мою 80-летнюю мать. Сначала со спины ударил лопатой по голове. Потом, когда она упала, бил ее на земле лопатой, потом ногами по лицу… Потом украл золотую цепочку с шеи и скрылся, — написал Рашкован.

Он добавил, что его мать спасли соседи, которые вызвали скорую помощь и правоохранителей.

Полиция уже задержала нападавшего.

— Полиция сработала отлично — преступника поймали… Маму осмотрели в больнице, сделали все тесты. Она приходит в себя… Хотя соседи говорят, что ситуация не очень простая, — сообщил Рашкован.

В пресс-службе Национальной полиции сообщений об инциденте пока не было.

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Фото: Pixabay

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