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Юлія Захарченко |

Во Львове девушки танцевали на Мемориале Героям Небесной сотни: полиция открыла дело

Во Львове девушки танцевали на Мемориале Героям Небесной сотни: полиция открыла дело

Во Львове несколько девушек осквернили Мемориал Героев Небесной сотни во время празднования 18-летия своей подруги.

По данным полиции, девушки зажигали фейерверки и танцевали под музыку на Мемориале Героев Небесной сотни, расположенном на улице Подвальной.

Об этом узнали полицейские Львовской области во время мониторинга социальных сетей. Правоохранители обнаружили фотографии и видеозаписи, на которых несколько девушек осквернили Мемориал Героев Небесной сотни.

По данным местных средств массовой информации, всем девушкам уже есть 18 лет, одной из них 21 год. Они учатся в университетах Львова и Тернополя.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает ограничение свободы до пяти лет или заключение сроком до семи лет. Сейчас следователи проводят досудебное расследование, правоохранители выясняют все обстоятельства этого происшествия.

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Фото: Львовская ОГА

Источник: Нацполиция

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