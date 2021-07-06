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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Кровь стынет в жилах: в Мариуполе мальчик гулял по подоконнику многоэтажки

дитина, вікно

Очевидцы 5 июля сняли на видео и разместили в соцсетях, как в Мариуполе четырехлетний малыш ходит по подоконнику на девятом этаже дома, слегка держась за окно, а потом спокойно возвращается в комнату.

Сотрудники местной полиции сразу выехали на место для проверки опасного инцидента.

Они установили, что за мальчиком присматривали бабушка и 12-летний брат, которые в тот момент были в другой комнате.

На одного из родителей ребенка составят админпротокол — за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Во избежание таких ситуаций, в полиции напомнили простые правила. Прежде всего, необходимо убрать мебель от окон, объяснить своему чаду, что залезать на подоконник очень опасно, а тем более играть там, никогда не оставлять ребенка наедине в комнате с открытым или незащищенным окном.

Желательно установить на окна замки или блокираторы, защитить окна решетками, потому что москитная сетка не удержит ребенка.

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Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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