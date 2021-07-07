В Киевской области в городе Березань произошло жестокое убийство пожилого мужчины.

Соседка погибшего Неля услышала странные звуки — как будто от ударов топора, и увидела, как из его дома вышел молодой человек и бросился бежать. Хозяин дома упал на лестнице.

— Значит, молодой человек в возрасте от 30 до 40 лет, говорит: иди посмотри, что я наделал. А я ему говорю: ты что там, деда завалил? Смотрю, дед лежит на пороге, ноги я вижу, — рассказывает Неля.

Женщина вызвала полицию и бросилась догонять преступника на велосипеде, но не нашла.

Когда женщина вернулась в дом, ее соседа уже заносили в карету скорой, у мужчины была ужасно изуродована голова.

Правоохранители установили, что убили пенсионера металлической решеткой.

— Он, собственно, нанес три удара этой решеткой, в результате чего у мужчины была черепно-мозговая травма. Повреждения на голове, на лице довольно серьезные раны, — сообщила пресс-секретарь полиции Киевщины Ирина Прянишникова.

Полицейские тщательно обследовали жилье убитого и выяснили интересную деталь — у погибшего был пес, которого кто-то закрыл в погребе.

Убийцей оказался 33-летний парень, который живет на соседней улице, его задержали в тот же день у местного магазина.

Подозреваемый признался в убийстве и подробно рассказал о своем преступлении.

Следователи выяснили, что жертва и ее палач ранее не были знакомы, а случайно встретились у магазина.

Мужчина попросил у пенсионера денег на водку. И когда пенсионер отказал, пьяница решил ему отомстить и пошел следом.

Ранее мужчина не имел проблем с законом, вместе с семьей переехал в Березань примерно пять лет назад.

Задержанный уже за решеткой в ​​СИЗО.