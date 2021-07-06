В городе Запорожье произошел пожар на территории частного предприятия. По предварительным данным, загорелась тара с растворителем и краской.

Огонь вспыхнул в двухэтажном складском здании предприятия, расположенном на проспекте Моторостроителей в Шевченковском районе.

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что на первом этаже в помещении горел контейнер с растворителем и краской.

Огонь вспыхнул на общей площади около 100 кв. м. Во время пожара травмировались три работника предприятия. На карете скорой медицинской помощи пострадавших госпитализировали в городскую больницу.

Через 30 минут пожарные смогли локализовать пожар, а еще через 35 минут полностью его ликвидировали. Для предотвращения повторного пожара, спасатели провели разбор и проливку конструкций.

Из-за чрезмерного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе. Сейчас специалисты начали расследование, чтобы выяснить причину пожара.