Женщину, которая заморила голодом своего ребенка, приговорили к 12 годам лишения свободы. Она на 11 дней оставила в квартире двоих своих детей, один из которых умер от голода.

Как сообщили в прокуратуре Киева, злоумышленнице пересмотрели срок тюремного заключения.

— В начале декабря 2016 года обвиняемая на 11 дней оставила в квартире двоих своих детей — годовалого сына и двухлетнюю дочь. Вернувшись домой, женщина обнаружила мальчика мертвым, а девочку — без сознания, — напомнили в ведомстве.

В августе 2019 года Голосеевский районный суд Киева приговорил ее к восьми годам по ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности).

Позже приговор обжаловали в апелляционной инстанции, так как прокуратура настаивала на пожизненном заключении для женщины.

В результате уголовное производство направили на новое судебное рассмотрение в тот же суд, но в ином судебном составе.

— В ходе судебного разбирательства прокурор полностью доказал вину обвиняемой. Приговором Голосеевского районного суда от 5 июля женщина признана виновной по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины и осуждена к 12 годам лишения свободы, — сообщили в прокуратуре.

Сейчас обвиняемая находится под стражей. После изучения текста приговора окружной прокуратурой будет решаться вопрос о возможности внесения апелляционной жалобы.