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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Группа компаний из Днепра поставляла в РФ детали к военной технике

підприємство у Дніпрі

В Днепре группа компания наладила незаконную схему поставки деталей к военной технике в Россию. Их деятельность разоблачила Служба безопасности Украины.

Руководство компаний, производящих запчасти военного назначения, выигрывало тендеры Министерства внутренних дел и Федеральной службы охраны РФ. В соответствующих документах на экспорт товаров данные о том, что они подлежат контролю, отсутствовали.

По предварительным данным, украинские товары в России использовались для комплектации военных транспортных средств и бронетехники.

Во время проведения обысков в помещениях предприятий силовики изъяли ряд доказательств: документацию, подтверждающую поставки в Россию, компьютерную технику, оборудование, а также 1,2 тыс. единиц товаров, предназначенных для военного использования.

Изъятые предметы сейчас проходят экспертизу, по результатам которой в отношении уголовного производства примут соответствующие процессуальные решения.

Правоохранители также устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

підприємство у Дніпрі
підприємство у Дніпрі
підприємство у Дніпрі
підприємство у Дніпрі
Группа компаний из Днепра поставляла в РФ детали к военной технике / 2 фотографии

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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