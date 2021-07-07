Катастрофа Ан-26 на Камчатке: появилось первое видео с места поисковой операции

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю опубликовало кадры с места крушения самолета Ан-26, обломки которого обнаружили на берегу Охотского моря.

В результате аварии погибли все 28 граждан, которые были на борту пассажирского самолета. Авиалайнер направлялся из Петропавловска — Камчатского в Палану.

Спасатели уже обнаружили тела девятерых погибших людей возле береговой линии Охотского моря. Одного из них опознали.

В настоящее время продолжается поисковая операция. Работу спасателей осложняет сильный ветер в регионе.

Катастрофа Ан-26 на Камчатке произошла днем 6 июня. Авиалайнер должен был прибыть в Палану около 15.00 по местному времени.

Однако экипаж самолета не вышел на связь с диспетчерами. По предварительным данным, причиной крушения стало столкновение со скалой, в результате чего авиалайнер упал в воду.