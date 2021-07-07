На 64-летнего криминального журналиста Питере де Фриса совершили вооруженное нападение в Амстердаме. Работника СМИ доставили в больницу с серьезными травмами.

После стрельбы полиция задержала троих подозреваемых. По предварительным данным, несколько выстрелов произвели с очень близкого расстояния.

По словам свидетелей, в журналиста выстрелили около пяти раз. В местной полиции не смогли прокомментировать возможные мотивы преступников и причины стрельбы.

По данным местных СМИ, журналист ехал с телестудии после участия в ток-шоу. Он рассказал о деле парикмахера Сейфа Ахмеда, которого жестоко застрелили в собственной машине в 2019 году.

Вечером 6 июля в Нидерландах напали на журналиста Питера де Вриса, который специализируется на криминальной тематике. Неизвестные выстрелили работнику СМИ в голову, на момент госпитализации он находился в сознании.

Что известно о пострадавшем журналисте

64-летний журналист Питер де Фрис после службы в армии начал работать в редакции De Telegraaf в Гааге. Работник СМИ начал писать о преступлениях через год после трудоустройства.

В настоящее время Питер де Фрис издал девять книг о настоящих преступлениях, в частности, о похищении внука основателя пивоварни Heineken Альфреда Хайнекена, совершенном в 1983 году.

С 1987 до 1991 года он был главным редактором еженедельного журнала Aktueel. Также журналист писал еще для двух местных изданий.

Стал криминальным репортером в 1995 году. С тех пор начал активно появляться на различных ток-шоу. За свою журналистскую деятельность Питер де Фрис получил несколько наград.

Источник: AD