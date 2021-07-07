7 июля в 01.30 возле мотеля Калина под Черкассами столкнулись микроавтобусы Volkswagen и Mercedes.

В ДТП травмировались шесть человек, среди которых было четверо детей.

На место происшествия выехало четыре бригады скорой помощи.

Двух восьмилетних близнецов и их 35-летнего папу госпитализировали в Черкасскую детскую областную больницу со стрессовой реакцией.

В это лечебное учреждение доставили еще двух девочек.

У 12-летней обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом предплечья, ушиб плеча, грудной клетки и поверхностные раны лица.

Трехлетнюю девочку госпитализировали со ссадинами лица.

Шестеро в больнице: под Черкассами столкнулись два микроавтобуса / 3 фотографии

Еще одну 19-летнюю участницу ДТП медики доставили в третью Черкасскую городскую больницу с травмой голеностопного сустава.

Источник: Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета

Фото: Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета