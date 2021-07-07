7 июля в 01.30 возле мотеля Калина под Черкассами столкнулись микроавтобусы Volkswagen и Mercedes.
В ДТП травмировались шесть человек, среди которых было четверо детей.
На место происшествия выехало четыре бригады скорой помощи.
Двух восьмилетних близнецов и их 35-летнего папу госпитализировали в Черкасскую детскую областную больницу со стрессовой реакцией.
В это лечебное учреждение доставили еще двух девочек.
У 12-летней обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом предплечья, ушиб плеча, грудной клетки и поверхностные раны лица.
Трехлетнюю девочку госпитализировали со ссадинами лица.
Еще одну 19-летнюю участницу ДТП медики доставили в третью Черкасскую городскую больницу с травмой голеностопного сустава.
Источник: Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета
Фото: Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета