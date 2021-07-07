Поджег квартиры на Голосеевском проспекте — появилось фото

Появились первые фото квартиры и лестничной площадки, где устроил поджог стрелок на Голосеевском проспекте. 38-летнего злоумышленника уже задержали.
Мужчина сначала ранил патрульного полицейского и гражданского человека, после чего закрылся в квартире жилого дома и совершил там поджог.
Когда силовики приехали на место инцидента, владелец квартиры выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских. После этого мужчина закрылся в квартире.
Свою квартиру он поджег во время переговоров. Правоохранителям удалось успешно завершить спецоперацию по задержанию злоумышленника.
Сейчас силовики эвакуируют жителей дома. На месте происшествия работает наряд патрульной полиции.
Решение о правовой квалификации инцидента объявят позже.
Источник: Вартові Еспресо
Фото: Вартові Еспресо, МВД