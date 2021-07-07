Поджег квартиры на Голосеевском проспекте — появилось фото

Появились первые фото квартиры и лестничной площадки, где устроил поджог стрелок на Голосеевском проспекте. 38-летнего злоумышленника уже задержали.

Мужчина сначала ранил патрульного полицейского и гражданского человека, после чего закрылся в квартире жилого дома и совершил там поджог.

Когда силовики приехали на место инцидента, владелец квартиры выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских. После этого мужчина закрылся в квартире.

Свою квартиру он поджег во время переговоров. Правоохранителям удалось успешно завершить спецоперацию по задержанию злоумышленника.

Сейчас силовики эвакуируют жителей дома. На месте происшествия работает наряд патрульной полиции.

Появились фото квартиры, которую поджег стрелок на Голосеевском проспекте / 4 фотографии

Решение о правовой квалификации инцидента объявят позже.

Источник: Вартові Еспресо

Фото: Вартові Еспресо, МВД