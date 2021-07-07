В Киеве 44-летний гражданин Казахстана предстанет перед судом за убийство мужчины в подземном переходе на Майдане Независимости.

Шевченковская окружная прокуратура города уже направила в суд соответствующий обвинительный акт.

По данным следователей, 8 декабря 2020 года около 20.00 нападающий нанес 30-летнему мужчине удары ножом в живот во время конфликта.

Инцидент произошел именно в подземном переходе станции метро Майдан Независимости. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.

Потерпевший умер сразу на месте от полученных ранений еще до приезда медиков.

Правоохранителям удалось через некоторое время задержать злоумышленника. Как выяснилось, нападавшим оказался 44-летний гражданин Республики Казахстан.

В ходе расследования правоохранители также выяснили, что подозреваемый причастен к другим преступлениям, в частности грабежа, хулиганства и кражи.

Иностранец совершал их на территории Шевченковского, Печерского и Соломенского районов столицы.

За убийство нападающему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Источник: Киевская прокуратура

Фото: Киевская прокуратура