На итальянском острове Сицилия произошло очередное извержение активного вулкана Этна.

Событие привело к тому, что взлетно-посадочная полоса аэропорта Катании покрылась пеплом и его пришлось закрыть.

Последняя сильная активность Этны наблюдалась в ночь с 6 на 7 июля.

После фазы интенсивных взрывов, примерно, до полуночи вторника, 6 июля, вулкан постепенно перешел к фонтану ряды высотой в несколько сотен метров.

Сейчас он затих, однако существует вероятность нового извержения в пятницу, 9 июля.

A new, powerful and beautiful paroxysmal episode at #Etna‘s Southeast Crater, early on 2 July 2021 pic.twitter.com/bM7xnuTV6W

— Boris Behncke (@etnaboris) July 2, 2021