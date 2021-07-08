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Факты / Происшествия
Абрамова Юлія |

На Сицилии проснулся вулкан Этна

На Сицилии проснулся вулкан Этна

На итальянском острове Сицилия произошло очередное извержение активного вулкана Этна.

Событие привело к тому, что взлетно-посадочная полоса аэропорта Катании покрылась пеплом и его пришлось закрыть.

— Вулкан Этна на итальянском острове Сицилия несколько дней подряд демонстрирует свою мощь. Во время последнего извержения он выбросил в небо столб пепла высотой около пяти км, — сообщает NBC News.

Последняя сильная активность Этны наблюдалась в ночь с 6 на 7 июля.

После фазы интенсивных взрывов, примерно, до полуночи вторника, 6 июля, вулкан постепенно перешел к фонтану ряды высотой в несколько сотен метров.

Сейчас он затих, однако существует вероятность нового извержения в пятницу, 9 июля.

Сразу после начала извержения пользователи соцсетей начали выкладывать фото и видео того, как вулкан выбрасывает лаву.

Источник: NBC News

Фото: Depositphotos

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