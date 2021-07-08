На итальянском острове Сицилия произошло очередное извержение активного вулкана Этна.

Событие привело к тому, что взлетно-посадочная полоса аэропорта Катании покрылась пеплом и его пришлось закрыть.

Erupción No. 48 del #Etna durante esta madrugada en Sicilia, Italia???????? Fuente de lava por momentos alcanza 1 km de altura sobre el cráter. En localidades cercanas se ha reportado caída de ceniza y lapilli. Crédito video: Piero Bertino. pic.twitter.com/GkjgN9JYgl — SkyAlert (@SkyAlertMx) July 7, 2021

— Вулкан Этна на итальянском острове Сицилия несколько дней подряд демонстрирует свою мощь. Во время последнего извержения он выбросил в небо столб пепла высотой около пяти км, — сообщает NBC News.

Последняя сильная активность Этны наблюдалась в ночь с 6 на 7 июля.

После фазы интенсивных взрывов, примерно, до полуночи вторника, 6 июля, вулкан постепенно перешел к фонтану ряды высотой в несколько сотен метров.

Сейчас он затих, однако существует вероятность нового извержения в пятницу, 9 июля.

A new, powerful and beautiful paroxysmal episode at #Etna‘s Southeast Crater, early on 2 July 2021 pic.twitter.com/bM7xnuTV6W — Boris Behncke (@etnaboris) July 2, 2021

Сразу после начала извержения пользователи соцсетей начали выкладывать фото и видео того, как вулкан выбрасывает лаву.

Источник: NBC News