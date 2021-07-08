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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

В центре Одессы из памятника архитектуры рухнул карниз: момент попал на видео

В центре Одессы из памятника архитектуры рухнул карниз: момент попал на видео

Утром 8 июля в центре Одессы обвалился карниз дома, построенного в конце XIX века. Обломки чудом не задели проходивших мимо людей.

Инцидент произошел на пересечении улиц канатная и Большая Арнаутская. Момент обвала карниза дома попал на видео.

На кадрах, снятых водителем с помощью видеорегистратора, заметно, как обломки кирпичей падают совсем рядом с женщинами, которые проходили по тому участку тротуара.

По адресу, где произошел частичный обвал карниза, расположен памятник архитектуры — Доходный дом Верготи.

Архитектором дома был Ивана Яценко, завершение строительства пришлось на 1887 год.

В соцсетях одесситы отмечают, что осенью прошлого года в доходном доме Верготи произошел похожий инцидент.

Тогда, вероятно, из-за высокой влажности на тротуар внезапно упали прогнившие доски.

Фото: Depositphotos

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