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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Нашли на улице в крови: под Львовом пытались убить таксиста, он в реанимации

Нашли на улице в крови: под Львовом пытались убить таксиста, он в реанимации

Под Львовом разыскивают мужчину, который совершил нападение на таксиста. С тяжелыми ножевыми ранениями он находится в реанимации.

Инцидент произошел ночью 8 июля в селе Навария (около 14 км от Львова). Окровавленное тело мужчины обнаружил случайный прохожий.

Прибывшие на вызов правоохранители нашли автомобиль BMW 32-летнего таксиста на одной из соседних улиц села.

Под Львовом нашли окровавленного таксиста, он в реанимации (ФОТО)

После срочной госпитализации медики обнаружили на его теле четыре ножевых ранения в области груди и живота.

Что стало причиной нападения, будет устанавливать следствие. Поскольку автомобиль остался, версия об ограблении пока не рассматривается.

Поиски нападавшего на львовянина продолжаются. В ближайшее время будет открыто уголовное производство.

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