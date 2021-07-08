Под Львовом нашли окровавленного таксиста, он в реанимации (ФОТО)

Под Львовом разыскивают мужчину, который совершил нападение на таксиста. С тяжелыми ножевыми ранениями он находится в реанимации.
Инцидент произошел ночью 8 июля в селе Навария (около 14 км от Львова). Окровавленное тело мужчины обнаружил случайный прохожий.
Прибывшие на вызов правоохранители нашли автомобиль BMW 32-летнего таксиста на одной из соседних улиц села.
После срочной госпитализации медики обнаружили на его теле четыре ножевых ранения в области груди и живота.
Что стало причиной нападения, будет устанавливать следствие. Поскольку автомобиль остался, версия об ограблении пока не рассматривается.
Поиски нападавшего на львовянина продолжаются. В ближайшее время будет открыто уголовное производство.