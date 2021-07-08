В городе Бердянск Запорожской области в море утонул мужчина. Инцидент произошел утром — около 9.42 поступило сообщение в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Отдыхающий пошел плавать и исчез из поля зрения — об этом сотрудникам экстренного служб сообщила его жена. На место приехали водолазы, спасатели и врачи.

Во время поисковых работ тело мужчины нашли в воде и транспортировали к берегу. Погибшим оказался 31-летний харьковчанин. Тело погибшего отправили на медицинскую экспертизу.

Спасатели призывают граждан быть ответственными в воде, в частности не употреблять алкоголь во время отдыха у водоемов, не заплывать за буйки и не прыгать в воду с причалов, мостиков и пандусов.

С начала года на побережье Азовского моря утонули семь человек, в том числе 14-летний подросток.

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