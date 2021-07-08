Связал ноги и бил по лицу: в Броварах задержали насильника 22-летней киевлянки

В Броварах задержали 41-летнего мужчину по подозрению в избиении и изнасиловании 22-летней киевлянки.

Инцидент произошел в доме мужчины. Пригласив знакомую к себе в гости, он рассчитывал на интим, однако девушка ему отказала.

Не желая отпускать гостью из дома, мужчина набросился на 22-летнюю девушку, связал ей руки и ноги, после чего изнасиловал.

Все это время жертва пыталась вырваться: в ответ хозяин дома наносил ей удары в живот и лицо.

На фото заметно, что на шее мужчины (как и на одежде девушки) остались следы крови.

Что говорят в полиции

Когда на место инцидента прибыли правоохранители, мужчина пытался убежать из дома, но не успел.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) УК Украины.

На время следствия подозреваемого поместили под стражу без права внесения залога.